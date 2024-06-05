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Врачи назвали факторы здорового долголетия

Врачи назвали факторы здорового долголетия

Исследователи особое внимание уделили поведенческим и клиническим факторам.Ученые из Университета Тафтса опубликовали результаты обширного исследования в журнале American Heart Association, в котором были выделены восемь ключевых факторов, способствующих здоровому долголетию.

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