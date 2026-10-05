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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Фестиваль песни «Голоса серебряного возраста» пройдет в ДК на проспекте Маршала Жукова

Фестиваль песни «Голоса серебряного возраста» пройдет в ДК на проспекте Маршала Жукова

В среду 7 октября состоится большое событие в культурной жизни нашего округа. В Доме культуры «Берендей» на проспекте Маршала Жукова пройдет IV фестиваль песенного искусства «Голоса серебряного возраста».

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