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Собянин: Культурные центры Москвы станут современными пространствами

Собянин: Культурные центры Москвы станут современными пространствами

В Москве работает около 250 культурных центров. В рамках нацпроекта «Культура» город проводит масштабную реконструкцию, чтобы превратить их в современные пространства для занятий творчеством, спортом, работы и отдыха.

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