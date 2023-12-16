18 пользователей сети, которые одним снимком умудрились рассказать маленькую историю

У многих в телефонах наверняка найдется пара фото, которые будто переносят в прошлое. И на что же похожа наша жизнь? На комедию, драму или вообще семейный сериал? Вот как раз кадры из жизни пользователей сети передают такой спектр эмоций, которых на три фильма бы хватило.
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