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Проба 2

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18 пользователей сети, которые одним снимком умудрились рассказать маленькую историю

18 пользователей сети, которые одним снимком умудрились рассказать маленькую историю

У многих в телефонах наверняка найдется пара фото, которые будто переносят в прошлое. И на что же похожа наша жизнь? На комедию, драму или вообще семейный сериал? Вот как раз кадры из жизни пользователей сети передают такой спектр эмоций, которых на три фильма бы хватило.

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