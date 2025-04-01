Новый лидер Intel признал, что компания не оправдала ожиданий клиентов. Он обещает развязать руки инженерам с блестящими идеями

В своем первом выступлении в качестве генерального директора Intel Лип-Бу Тан обрисовал новую версию культового американского производителя микросхем, в которой он будет напрямую работать с инженерами для разработки новых продуктов на основе отзывов клиентов компании.
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