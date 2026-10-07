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Мишина и Галлямов планируют выступить на этапах Гран-при России в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют выступать на этапах российской серии Гран-при в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщила тренер спортивной пары Тамара Москвина .

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