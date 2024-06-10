Даже во время диеты не запрещено включать в рацион шоколад и десерты. Лучше позволить себе небольшую порцию торта, чем ограничиваться тем, чтобы съесть все подряд в течение длительного периода времени, а затем съесть шоколадный торт в одиночку.
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