﻿﻿Даже во время диеты не запрещено включать в рацион шоколад и десерты. Лучше позволить себе небольшую порцию торта, чем ограничиваться тем, чтобы съесть все подряд в течение длительного периода времени, а затем съесть шоколадный торт в одиночку.