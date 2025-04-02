Унитазы «с полочкой» в СССР: что с ними было не так

У большинства советских унитазов была «полочка». Чем она была опасна для здоровья? Что это за деталь В отличие от типичного современного унитаза, который имеет «воронкообразную» внутреннюю чашу с косыми стенками, советский туалет был оснащён «полочкой».
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