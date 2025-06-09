Педагог Подсухина: провалившим ЕГЭ ученикам можно поступить в вуз после колледжа

От провала на ЕГЭ не застрахован ни один школьник, но важно помнить, что результаты экзаменов — это не приговор, отметила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Maximum Education Виктория Подсухина.
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