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Всё о женщинах

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Педагог Подсухина: провалившим ЕГЭ ученикам можно поступить в вуз после колледжа

Педагог Подсухина: провалившим ЕГЭ ученикам можно поступить в вуз после колледжа

От провала на ЕГЭ не застрахован ни один школьник, но важно помнить, что результаты экзаменов — это не приговор, отметила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Maximum Education Виктория Подсухина.

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