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Царьград

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Пожар в Петрозаводске: Судостроительный завод охвачен пламенем на 1500 кв. м

Пожар в Петрозаводске: Судостроительный завод охвачен пламенем на 1500 кв. м

На Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске произошел масштабный пожар, охвативший 1,5 тысячи квадратных метров.

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