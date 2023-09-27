Россиян предупредили о тюремных сроках за сбор редких грибов

В октябре в России вступит в силу статья Уголовного комплекса (УК) РФ, согласно которой уничтожение или повреждение занесенных в Красную книгу грибов и растений влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы.
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