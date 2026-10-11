Губерниев о травме Шестеркина: я сам погоревал

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на тяжёлую травму российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, заявив, что сам погоревал, передает «Матч ТВ».
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