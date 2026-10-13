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СМИ: Киев должен аккуратнее выражать недовольство, чтобы не лишиться Starlink

СМИ: Киев должен аккуратнее выражать недовольство, чтобы не лишиться Starlink Киев должен аккуратнее выражать недовольство энергетической сделкой Трампа с Россией, чтобы не лишиться спутниковой связи Starlink и разведданных, предоставляемых американцами.

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