СМИ: Киев должен аккуратнее выражать недовольство, чтобы не лишиться Starlink Киев должен аккуратнее выражать недовольство энергетической сделкой Трампа с Россией, чтобы не лишиться спутниковой связи Starlink и разведданных, предоставляемых американцами.