«Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны страны Рустем Умеров во время визита в США в августе могли получить от Вашингтона обещание поддержать действия против России.
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