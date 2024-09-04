Для наших нет ничего невозможного: Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16 Юлия СоколоваЗаместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российские летчики готовы управлять трофейными F-16, если появится такая необходимость.
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