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Для наших нет ничего невозможного: Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16

Для наших нет ничего невозможного: Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16

Для наших нет ничего невозможного: Фомин из Минобороны раскрыл, смогут ли наши лётчики поднять в небо трофейные F-16 Юлия СоколоваЗаместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российские летчики готовы управлять трофейными F-16, если появится такая необходимость.

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