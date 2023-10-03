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"Экс-украинец" на Камчатке лишился русского паспорта: В дело вмешалось ФСБ

"Экс-украинец" на Камчатке лишился русского паспорта: В дело вмешалось ФСБ

Житель Камчатки лишился гражданства России, поскольку его признали виновным по статье об оправдании и пропаганде терроризмаРИА Новости со ссылкой на управление ФСБ сообщают, что жителя Камчатки лишили русского гражданства.

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