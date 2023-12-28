В Амурской области военнослужащие мотострелкового соединения отработали штурм зданий

В рамках мероприятий военнослужащие тренировались вести разведку, в том числе с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, штурмовать здания и сооружения, захваченные условным противником.
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