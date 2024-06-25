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Благоустройство парка усадьбы Трубецких в Хамовниках пройдет в Москве

Благоустройство парка усадьбы Трубецких в Хамовниках пройдет в Москве

В ближайшее время начнутся работы по благоустройству парка "Усадьба Трубецких" в Хамовниках. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кардинальных изменений здесь не ожидается, но инфраструктура и детские площадки будут обновлены.

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