Петербургские водители могут столкнуться с проблемами при оплате парковочных сессий. 🔹Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
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Петербургские водители могут столкнуться с проблемами при оплате парковочных сессий. 🔹Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».