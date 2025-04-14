Привет, рыбаки! Раньше мы каждый год ходили ловить плотву. Они наполнили 60-литровое ведро на троих.
Вобла
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Привет, рыбаки! Раньше мы каждый год ходили ловить плотву. Они наполнили 60-литровое ведро на троих.
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