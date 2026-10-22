Суд удовлетворил иск онлайн-кинотеатра Okko и запретил компании Иот создавать технические условия для трансляции футбольных матчей УЕФА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян попрощалс...
- Почему страны БРИ...
- «Русские два раза...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым