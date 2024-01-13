Краснодар вошёл в топ городов с самыми дешёвыми четырёхзвёздочными отелями

В краевой столице апартаменты данной категории можно снять за 2,3 тыс. рублей в сутки.Накануне эксперты сервиса OneTwoTrip провели мониторинг и создали топ городов с самыми дешёвыми отелями в категории "четыре звезды".
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