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Царьград

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  • Катерина
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Краснодар вошёл в топ городов с самыми дешёвыми четырёхзвёздочными отелями

Краснодар вошёл в топ городов с самыми дешёвыми четырёхзвёздочными отелями

В краевой столице апартаменты данной категории можно снять за 2,3 тыс. рублей в сутки.Накануне эксперты сервиса OneTwoTrip провели мониторинг и создали топ городов с самыми дешёвыми отелями в категории "четыре звезды".

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