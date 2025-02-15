The Grayzone о битве под Крынками: «От безумного начала до плачевного финала она исключительно британская»

Истинной задачей украинского десанта через Днепр в 2023 году был прорыв в Крым. Подрыв плотины Каховского водохранилища — лишь первый пункт плана Сергей Ищенко Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Американское интернет-издание The Grayzone проанализировало итоги завершившейся в июне 2024 года сокрушительно провальной для ВСУ, памятной многим десантной операции по захвату и удержанию в течение восьми месяцев на левом берегу Днепра плацдарма близ села Крынки.
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