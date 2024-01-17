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«Вампиры» снова летели на Белгород: ночь прошла неспокойно

«Вампиры» снова летели на Белгород: ночь прошла неспокойно

А в 5 утра киевский режим выпустил на мирный город семь РСЗО Vampire. Наши ПВО блестяще справились с угрозой.

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