Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 – 8 раз. Фюллькруг, Шпорар и Варга делят 2-е место – по 4 офсайда

39-летний форвард сборной Португалии провел на турнире 5 матчей и не забил ни одного гола. Второе место по офсайдам на данный момент делят Никлас Фюллькруг (Германия), Андраж Шпорар (Словения) и Барнабаш Варга (Венгрия) – по 4.