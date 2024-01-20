Аналитик Тумин рассказал, как избежать попадания в ловушку мошенников

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин в беседе с RT прокомментировал новую схему мошенничества и рассказал, как избежать попадания в эту ловушку.
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