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Грузиядә полиция белән бәрелешләр дәвам итә - «Молотов коктейль»ләре дә эшкә җигелгән

Грузиядә полиция белән бәрелешләр дәвам итә - «Молотов коктейль»ләре дә эшкә җигелгән

Грузиядә полиция белән бәрелешләр инде дүртенче тәүлек дәвам итә. Илдә хакимлек иткән «Грузия хыялы» фиркасе куйган премьер-министр Ираклий Кобахидзе Европа Берлегенә керүне 2028 елга кадәр кичектерү турында карар чыгаргач, Европа тарафдарлары урамнарга чыкты.

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