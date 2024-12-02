Грузиядә полиция белән бәрелешләр дәвам итә - «Молотов коктейль»ләре дә эшкә җигелгән

Грузиядә полиция белән бәрелешләр инде дүртенче тәүлек дәвам итә. Илдә хакимлек иткән «Грузия хыялы» фиркасе куйган премьер-министр Ираклий Кобахидзе Европа Берлегенә керүне 2028 елга кадәр кичектерү турында карар чыгаргач, Европа тарафдарлары урамнарга чыкты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии