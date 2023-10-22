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Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей

Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей

Сегодня, 22 октября, исполнилось 80 лет «последней мегазвезде Франции», младшей сестре Француазы Дорлеак, матери актеров Кьяры Мастроянни и Кристиана Вадима, выдающейся французской актрисе и продюсеру Катрин Денёв.

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