Звезда французского кино Катрин Денёв отмечает юбилей

Сегодня, 22 октября, исполнилось 80 лет «последней мегазвезде Франции», младшей сестре Француазы Дорлеак, матери актеров Кьяры Мастроянни и Кристиана Вадима, выдающейся французской актрисе и продюсеру Катрин Денёв.
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