Израильским министрам запретили давать интервью после взрывов пейджеров в Ливане

Kan: Нетаньяху поручил израильским министрам воздержаться от интервью Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам воздержаться от интервью на фоне усиления противостояния с ливанским движением «Хезболла».
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