Вандалы разгромили могилу лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева

Могила Михаила Горшенева, бывшего лидера группы “Король и Шут”, была осквернена вандалами. Согласно сообщениям в Telegram-канале “Радиоточка НСН”, неизвестные испортили портреты музыканта, нарисовав на них свастику, рассыпали цветы и разрушили плиты с лампадами на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
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