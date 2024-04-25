Вандалы разгромили могилу лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева

Могила Михаила Горшенева, бывшего лидера группы “Король и Шут”, была осквернена вандалами. Согласно сообщениям в Telegram-канале “Радиоточка НСН”, неизвестные испортили портреты музыканта, нарисовав на них свастику, рассыпали цветы и разрушили плиты с лампадами на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.