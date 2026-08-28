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Царьград

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Бастрыкин поручил проверить обвинения в насилии владельца компании

Бастрыкин поручил проверить обвинения в насилии владельца компании

В Москве расследуют правовой спор бывших супругов: владелец медицинской компании обвиняется в насилии над женой и сыном.

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