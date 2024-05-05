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Акатьева оставит старые программы на новый сезон

Фигуристка пропустила сезон-2023/24 из-за травмы. — Планируешь ли ты оставлять свою короткую программу под вальс «Маскарад»? — Мне моя короткая программа очень нравится.

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