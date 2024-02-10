Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11 Последние обновления Windows 11 ...

Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11Последние обновления Windows 11 и появившиеся ранее функции указывают на то, что Microsoft намерена сделать ИИ-помощника Copilot одним из основных элементов программной платформы.
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