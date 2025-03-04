На Украине ошеломлены срывом сделки с США по природным ресурсам, пишет NYT. Гражданам нравилась идея привлечь в страну зарубежные инвестиции, утверждают авторы.
Уродцы неисправимы
Комментарии
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Валерий Фоменков
Хорошая бандер-овца - это та, которая висит на верёвке, затянутой вокруг шеи.
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16 час.
Александр Салтановский
Да вам всем, кто гордится этим обдолбанным ЧМОМ в засаленной позорной футболке, в пору вместе с этим Ублюдком самоубиться, повеситься и сгореть со стыда, за этого вашего просроченного и дырявого презика-гандона!!!
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14 час.
Семен Демин
Украина сохранится только в составе России. Уверен, что укры это скоро поймут.
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10 час.
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