Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Одобрям.Любая уголовная т...
  • Валерий Денисов
    Это и следовало ожидать. Ничего удивительного.Премии себе и сер...
  • Karmadon
    Изнасилование детей, несовершеннолетних должно караться смертной казнью. Однозначно. Разумеется, при наличии неопрове...Любая уголовная т...

Уродцы неисправимы

Уродцы неисправимы

На Украине ошеломлены срывом сделки с США по природным ресурсам, пишет NYT. Гражданам нравилась идея привлечь в страну зарубежные инвестиции, утверждают авторы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Хорошая бандер-овца - это та, которая висит на верёвке, затянутой вокруг шеи.
Ответить
16 час.
Александр Салтановский
Да вам всем, кто гордится этим обдолбанным ЧМОМ в засаленной позорной футболке, в пору вместе с этим Ублюдком самоубиться, повеситься и сгореть со стыда, за этого вашего просроченного и дырявого презика-гандона!!!
Ответить
14 час.
Семен Демин
Украина сохранится только в составе России. Уверен, что укры это скоро поймут.
Ответить
10 час.
наверх