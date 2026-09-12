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Глава Архангельской области объявил 12 сентября днем траура по погибшим на М8

Глава Архангельской области объявил 12 сентября днем траура по погибшим на М8

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в аварии на трассе М8 «Холмогоры».

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