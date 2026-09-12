Глава Архангельской области объявил 12 сентября днем траура по погибшим на М8

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в аварии на трассе М8 «Холмогоры».
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