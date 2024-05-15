Зарема Салихова об игре Угальде в "Спартаке": куда пропали 15 миллионов

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высмеяла игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде после поражения команды от калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России.
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