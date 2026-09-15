Поддержка беременных студенток в регионах России: размеры выплат и условия получения в 2026 году

В 38 субъектах Российской Федерации установлены разовые выплаты для беременных студенток, размер которых варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым