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Поддержка беременных студенток в регионах России: размеры выплат и условия получения в 2026 году

В 38 субъектах Российской Федерации установлены разовые выплаты для беременных студенток, размер которых варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.

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