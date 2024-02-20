Зеленский вместе с кандидатом на премьерский пост Ермаком побывал в командном пункте 14-й ОМБр ВСУ, воюющей на Купянском направлении

На фоне катастрофического положения ВСУ, которые испытывают острый дефицит боеприпасов и несут потери практически на всех участках фронта, киевский режим по-прежнему продолжает попытки «сохранить хорошую мину при плохой игре».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии