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Царьград

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Стало известно о состоянии легендарного телеведущего Николая Дроздова

Стало известно о состоянии легендарного телеведущего Николая Дроздова

О его состоянии после гормонотерапии рассказала супругаСостояние знаменитого ведущего телепрограммы "В мире животных", Николая Дроздова, стало значительно лучше.

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Комментарии
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Амара Карпова
Дай Бог здоровья ему🙏🙏🙏
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