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Царьград

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Заочный приговор: командиру ВСУ Матвиишину 24 года за теракты в России

Заочный приговор: командиру ВСУ Матвиишину 24 года за теракты в России

Апелляционный военный суд утвердил 24-летний заочный приговор командиру ВСУ Андрею Матвиишину за организацию шести терактов в Курской и Брянской областях.

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