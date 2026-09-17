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Плен, лагеря и годы неизвестности: 8 советских актёров, ставших любимцами страны лишь после 40 лет

Плен, лагеря и годы неизвестности: 8 советских актёров, ставших любимцами страны лишь после 40 лет

В кинематографе давно прижилось мнение, будто громкое признание — привилегия молодых, а если прорыв не случился до тридцати, то рассчитывать на успех уже не приходится.

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