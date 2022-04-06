Олимп-ФНЛ. «Оренбург» в гостях у «Енисея», «Алания» примет «Балтику», «Торпедо» против «Акрона»

Олимп-ФНЛ 31-й тур Краснодар-2 – Нефтехимик Дата проведения 6 апреля, 15.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar» Онлайн матча   Енисей – Оренбург Дата проведения 6 апреля, 15.

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