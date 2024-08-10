Поклонники Филиппа Киркорова не понимают, что с ним происходит

В последнее время певец Филипп Киркоров значительно изменился. После скандала с откровенной вечеринкой ему стало сложнее придерживаться образа весельчака, который живет на кураже, и по многим признакам видно, что демонстрировать безудержный оптимизм и игнорировать общественное мнение ему тяжелее.
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