Советлар Союзы Герое Гыйльфан Батыршин турында яңа китап дөнья күрде

Казанда «Беренче һәм бердәнбер» исемле яңа китап нәшер ителде. Ике телдә (татарча һәм русча) чыккан бу басма Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән «Ак бүре» нәшриятында дөнья күрде, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
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