Инвестор завершает реконструкцию здания на территории Делегатского парка

В Центральном административном округе столицы за счет средств частного инвестора завершается реконструкция нежилого здания по адресу: улица Делегатская, дом 7, строение 1 на территории Делегатского парка в Тверском районе.
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