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Новости Липецка

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В Ельце пройдёт фестиваль «Антоновские яблоки»

В Ельце пройдёт фестиваль «Антоновские яблоки»

Гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу уездного города рубежа XIX–XX веков, поучаствовать в старинных играх, примерить костюмы той эпохи и попробовать яблочное варенье по старинным рецептам.

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