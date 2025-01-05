В Армении задержали бывшего замглавы Генштаба ВС

Следственный комитет Армении задержал бывшего замначальника Генерального штаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна по обвинению в должностной халатности во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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