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Шпилевский: «Вылет сборной Германии — не вина Нагельсмана. Клопп не сможет сделать этих игроков лучше»

Шпилевский: «Вылет сборной Германии — не вина Нагельсмана. Клопп не сможет сделать этих игроков лучше»

Бывший главный тренер немецкого «Эрцгебирге» и «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил выступление сборной Германии на ЧМ-2026 и поделился мнением о вероятном назначении Юргена Клоппа новым главным тренером Бундестим.

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