Бывший главный тренер немецкого «Эрцгебирге» и «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил выступление сборной Германии на ЧМ-2026 и поделился мнением о вероятном назначении Юргена Клоппа новым главным тренером Бундестим.
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