Председатель Белгородской облдумы поздравил выпускников школы в Орловском муниципальном округе

В центре «Вятский посад» прозвучал последний звонок для выпускников православной гимназии. Накануне, 24 мая, поздравить ребят с важным в их жизни событием приехали председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков и спикер заксобрания Орловской области Леонид Музалевский.