Венгрия предлагает Соединенным Штатам возглавить переговоры по Украине для урегулирования международного кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью чешскому телеканалу XTV в Будапеште. Он заявил, что ключевым вопросом для будущего урегулирования конфликта на Украине является то, кто будет вести переговоры с Россией.
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